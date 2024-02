Bergomi: «Turnover di Monza? Pioli pensava di vincere cambiandone 5 per questo motivo»

Beppe Bergomi ha parlato a Sky nel pre-partita di Rennes Milan: tutte le dichiarazioni del telecronista

Bergomi ha analizzato a SkySport Rennes Milan, match valido per il ritorno dei playoff di Europa League.

PAROLE – «Per come ragiona Pioli lui si fida molto dei suoi giocatori. Pensava di vincere a Monza anche cambiandone 5. Poi ci sono dei valori: ha delle buone riserve ma determinati giocatori in alcuni reparto, soprattutto nell’attacco non sono allo stesso livello dei titolari».