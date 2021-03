Bergomi: «Milan? L’Inter non avrà problemi per lo scudetto»

Intervistato da TMW Radio, Beppe Bergomi ha parlato anche del Milan e della lotta scudetto. Il commento

CHAMPIONS – «Finché non togliamo l’asterisco da Juventus-Napoli non ne veniamo fuori. Lì possiamo capire tanto. L’Inter non dovrebbe avere problemi, il Milan ha un buon vantaggio, l’Atalanta di solito nel finale da dei filotti mentre Roma e Lazio sono un po’ più indietro, ma occhio…».