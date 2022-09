Bergomi: «Milan? Con lo Scudetto sulla maglia hai consapevolezza». Le dichiarazioni del difensore ex Inter

Beppe Bergomi ha parlato così al Festival Dello Sport della corsa scudetto. Le sue dichiarazioni riprese dalla Gazzetta dello Sport.

«Io penso che a Juve e Inter serva un cambio di passo. Soprattutto in termini di mentalità. E mi riferisco in particolare all’Inter: serve quella compattezza che ha fatto la fortuna della squadra negli ultimi anni, quell’ultimo “metro sporco” per non far far gol all’avversario. Se non c’è questo passo è un problema perché le altre vanno, e quando dico le al- tre mi riferisco soprattutto a Milan e Napoli, le nostre squadre più europee. Milan più forte e con lo scudetto con la maglia hai più consapevolezza. Ma il Napoli ha un’identità importante, non fai una partita del genere a Milano se non ce l’hai. E gli uomini di Spalletti l’hanno saputa fare»».