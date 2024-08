Bergomi CONSIGLIA Leao: «Deve tornare ad essere più spensierato, Pioli aveva trovato la giusta maniera»

L’ex difensore e capitano dell’Inter, Beppe Bergomi, dà alcuni consigli al Milan su come utilizzare al meglio Rafael Leao

Intervenuto dagli studi di Sky Sport nel corso di “Calciomercato – L’Originale“, Beppe Bergomi ha fatto una riflessione su Rafael Leao e sui prossimi step di crescita del numero 10 del Milan.

PAROLE – «Pioli aveva trovato secondo me la maniera giusta. Dare meno compiti difensivi e lasciare come punto di riferimento, perché quando perdeva palla l’avversario, il Milan innescava sempre la velocità di Leao. È mancata una crescita. Tre anni fa miglior giocatore del campionato italiano, due anni fa 13 gol in campionato. L’anno scorso pensavo che avrebbe fatto 15 gol, invece è tornato indietro. Forse questo carico di responsabilità gli pesa. Tornare ad essere più spensierato e gioioso, secondo me, fa bene a questo ragazzo: deve viverla in questa maniera e avendo magari giocatori di personalità. All’interno di una squadra c’è un capitano, ci sono più leader, lui ha bisogno di stare un passo indietro per sfogare tutto il suo talento».