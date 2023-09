Bergamaschi: «Faremo una grande stagione, i nuovi acquisti..»

Valentina Bergamaschi ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero in vista dell’inizio della nuova stagione del Milan Femminile

Le parole di Valentina Bergamaschi ai canali ufficiali del club rossonero in vista dell’inizio della nuova stagione del Milan Femminile:

«Credo che questo sia un punto di partenza per tutte noi, spero e credo che faremo una grande stagione. In questi giorni la nostra forza è stata il gruppo, sia dentro che fuori dal campo. Abbiamo imparato a conoscerci. Le nuove arrivate si sono inserite bene. Questi tornei sono realtà a cui non siamo abituate che fanno bene al calcio femminile, sono belle sensazioni perché vivi delle sensazioni diverse dalla nostra realtà e spero che possiamo avvicinarci sempre di più perché sono realtà ancora molto avanti rispetto alla nostra»