Infortunio Bereszynski: le condizioni in vista di Napoli Milan

Il difensore del Napoli Bereszynski ha riportato un infortunio ai legamenti del ginocchio con la nazionale polacca. Salta il Milan

IL COMUNICATO DEL NAPOLI – A causa di un infortunio, Bartosz Bereszynski non giocherà le prossime due partite della nazionale contro Repubblica Ceca e Albania. Il giocatore dell’SSC Napoli ha riportato una distorsione al legamento del ginocchio durante l’allenamento. La ferita non è grave, ma ci vorranno circa due settimane per guarire. D’accordo con il club, è stato concordato che Bereszynski sarebbe rimasto al ritiro e la sua riabilitazione sarebbe stata effettuata dallo staff medico della nazionale