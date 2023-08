Berardi via dal Sassuolo? Carnevali: «Vi posso dire solo questo». Le dichiarazioni dell’amministratore delegato neroverde

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, si è espresso così dopo le parole di Domenico Berardi. Le sue dichiarazioni sull’ex obiettivo del Milan.

CARNEVALI – «Il calciomercato è ancora lungo e questo discorso non vale solo per Berardi, ma per tutti i giocatori. Credo Domenico l’abbia detto in tono scherzoso perché lui è la nostra bandiera e credo ci sia comunque il desiderio da parte nostra di continuare in questo percorso. E’ da lui che dobbiamo ripartire ogni anno»