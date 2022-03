Berardi Milan, è il pallino di Pioli: quanto vorrebbe offrire Maldini per l’esperto esterno del Sassuolo

Discorsi per Noa Lang a parte, a Casa Milan non è mai svanito l’amore per Domenico Berardi. Già l’anno scorso era in cima alla lista di Pioli prima che si chiudesse per Messias a prezzi molto più bassi.

Ancora una volta lo scoglio è la valutazione che il Sassuolo da del giocatore: i neroverdi vogliono 30 mentre i rossoneri pensano a 15. La partita comunque è ancora da giocare anche se la Premier guarda interessata. La candidatura di Berardi al Milan resta autorevole anche per il discorso della necessità di acquistare giocatori italiani per le liste.