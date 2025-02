Condividi via email

Bennacer Milan, c’è un sondaggio dalla Francia per il centrocampista: la situazione vede i rossoneri non voler cedere l’algerino

Come riporta il giornalista esperto di mercato Matteo Moretto, Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, avrebbe ricevuto un sondaggio e una richiesta di prestito dal Marsiglia di De Zerbi.

I rossoneri non vorrebbero cedere il giocatore in questa sessione di mercato e, soprattutto, nell’ultimo giorno. Inoltre, proprio in quella zona di campo Conceicao conta pochi elementi tanto da aver dovuto adattare Filippo Terracciano.