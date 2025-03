Bennacer Milan, zero dubbi sul futuro! Contatti col Marsiglia e strada tracciata. De Zerbi...

Condividi via email

Bennacer Milan, non ci sono grossi dubbi sul futuro del centrocampista algerino: si viaggia verso il riscatto da parte del Marsiglia

Come riportato da TMW, nel calciomercato Milan non ci sono particolari incertezze rispetto al futuro di Ismael Bennacer, centrocampista algerino che è stato ceduto in prestito oneroso con diritto di riscatto al Marsiglia lo scorso gennaio.

Il club francese dovrà versare, dopo i 2 milioni pattuiti a gennaio, altri 12 milioni certi più altri 2 di bonus eventuali per acquistare a titolo definitivo l’algerino. L’intenzione, soprattutto con la probabile conferma di De Zerbi in panchina, sembra proprio essere quella.