Bennacer Milan, dialoghi in corso con il Marsiglia: spunta la formula che mette d’accordo tutti

Bennacer Milan, ci sono dialoghi ancora in corso con il Marsiglia per il centrocampista algerino: possibile un nuovo prestito

Il futuro di Ismael Bennacer è tutt’altro che definito. Il centrocampista algerino, in prestito dall’AC Milan all’Olympique Marsiglia nella seconda metà della stagione, non sarà riscattato dal club francese. Una notizia che, seppur attesa, apre nuovi scenari e riaccende i riflettori sul suo destino. Secondo quanto riportato da Daniele Longo, autorevole giornalista di Calciomercato.com, l’OM non intende esercitare l’opzione di acquisto a titolo definitivo, ma starebbe invece lavorando per prolungare la permanenza di Bennacer in Provenza attraverso un nuovo prestito.

La decisione del Marsiglia di non procedere al riscatto, nonostante il calciatore sia stato schierato con una certa regolarità (12 presenze in Ligue 1 con 8 gare da titolare), sarebbe dettata da una serie di fattori. Tra questi, l’elevato stipendio del giocatore (circa 4 milioni di euro netti a stagione), le preoccupazioni legate alla sua condizione fisica (con un passato costellato da infortuni) e un rendimento che, pur non essendo stato negativo, non ha convinto appieno la dirigenza marsigliese a investire una cifra significativa per il suo cartellino. Nonostante la qualificazione in Champions League, ottenuta anche grazie al contributo di Bennacer, il club francese preferisce un approccio più cauto e meno oneroso.

Dall’altra parte, il Milan si trova ora a valutare la situazione. Il rientro di Bennacer a Milanello, dove si unirà al raduno previsto per il 7 luglio, è quasi certo. Il nuovo tecnico Massimiliano Allegri, infatti, avrà l’opportunità di valutarlo in ritiro, sebbene il calciatore algerino non sembri rientrare pienamente nei piani tecnici attuali del Milan. Questa potenziale “reunion” offre al Milan due strade principali: tentare di reintegrare Bennacer nel progetto tecnico, magari con un ruolo diverso rispetto al passato, oppure cercare una nuova sistemazione che permetta di monetizzare dal suo cartellino o, come suggerito dal Marsiglia, di prolungare il prestito.

L’interesse del Marsiglia per un nuovo prestito, come evidenziato da Daniele Longo e confermato da altre fonti francesi, nasce dalla volontà del tecnico Roberto De Zerbi di mantenere Bennacer all’interno della sua rosa. L’allenatore italiano, infatti, considera il centrocampista un elemento utile per il suo sistema di gioco, nonostante le prestazioni altalenanti. Questa convergenza di interessi tra il giocatore (che, a quanto pare, gradirebbe proseguire la sua avventura a Marsiglia) e lo staff tecnico facilita le trattative e rende plausibile un accordo per un’ulteriore stagione in prestito.

Nei prossimi giorni, si attendono nuovi contatti tra le due società per definire i termini di un eventuale prolungamento del prestito. Il calciomercato Milan, dal canto suo, dovrà ponderare attentamente la scelta: un nuovo prestito senza obbligo di riscatto potrebbe significare non realizzare subito una plusvalenza, ma al contempo alleggerirebbe il monte ingaggi e permetterebbe al giocatore di continuare a maturare esperienza in un campionato importante come la Ligue 1. La decisione finale, in ogni caso, sarà cruciale per il futuro di Bennacer e per le strategie di mercato sia del Milan che dell’Olympique Marsiglia.