Bennacer Marsiglia, il motivo dello STOP all’AFFARE: la chiusura era possibile

La trattativa tra il Marsiglia e il Milan per Ismael Bennacer è saltata quasi al fotofinish. Ecco spiegati i motivi

Sembra che il Marsiglia abbia dovuto abbandonare il suo tentativo di acquisire Ismael Bennacer dal Milan.

Come scrive Luca Bianchin sul suo profilo X, il club francese aveva bisogno di completare alcune cessioni di giocatori per poter finanziare l’acquisto di Bennacer, ma queste cessioni non si sono concretizzate.