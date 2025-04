Condividi via email

Bennacer resta al Marsiglia! Ecco quanto guadagnerà il Milan: si aspetta solo…

Ismael Bennacer rimarrà al Marsiglia. L’algerino, trasferitosi in Francia in prestito a gennaio, verrà riscattato dal suo attuale club. Il Milan aveva messo in conto il possibile riscatto del centrocampista e da questa cessione guadagnerà circa 12 milioni di euro.

Così riporta SkySportCH, che sottolinea come il Marsiglia stia aspettando di avere la certezza della qualificazione alla prossima Champions League prima di risolvere l’affare per l’ex Empoli.