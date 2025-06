Bennacer tornerà al Milan dopo l’esperienza in prestito al Marsiglia. Per i rossoneri c’è quindi un mancato incasso

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo account X, l’Olympique Marsiglia non ha esercitato l’opzione di acquisto per Ismael Bennacer dal Milan. L’accordo, che prevedeva una cifra di 12 milioni di euro più 3 milioni di bonus, non è stato attivato dal club francese.

Questa notizia chiude, almeno per il momento, un capitolo del futuro di Bennacer che era stato accostato al Marsiglia in diverse occasioni, soprattutto in virtù del suo passato nelle giovanili del club e della sua origine franco-algerina che lo lega al contesto marsigliese. L’opzione di acquisto era stata inserita nell’ambito di precedenti trattative o voci di mercato, ma evidentemente non si è concretizzata.

La mancata attivazione di questa clausola significa che Bennacer rimane a tutti gli effetti un giocatore del Milan. Il centrocampista algerino, nonostante alcuni infortuni che ne hanno rallentato la continuità, resta un elemento di spicco nella rosa rossonera, apprezzato per le sue qualità tecniche e la sua aggressività in mezzo al campo.

La decisione del Marsiglia potrebbe essere legata a diversi fattori, tra cui valutazioni economiche, strategie di mercato alternative o nuove priorità per il proprio centrocampo. Per il Milan, ciò significa mantenere un giocatore importante, la cui permanenza rafforza la mediana in vista della prossima stagione. Le voci di mercato sul futuro di Bennacer potrebbero comunque non placarsi del tutto, ma per ora il suo destino è ancora rossonero.