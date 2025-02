Bennacer, Rabiot esalta l’ex Milan: «Perfetto per il Marsiglia, vi spiego perchè»

Bennacer, Adrien Rabiot ha esalta l’ex centrocampista del Milan e suo nuovo compagno al Marsiglia: le sue dichiarazioni

Intervistato da DAZN, Adrien Rabiot, centrocampista del Marsiglia, ha parlato così dell’ex Milan Bennacer:

PAROLE – «E’ un grande giocatore. Mi dispiace per Rongier perché non era in condizioni di giocare, rimane un giocatore molto bravo. Ma Isma ha giocato molto bene ed è un grande giocatore per noi. Porta personalità, qualità. Voleva venire al Marsiglia, ama questo club. È un onore per noi averlo a giocare con noi. Conosciamo Isma. È un grande giocatore di calcio. Ha un grande cambio di passo, è aggressivo. Era quello di cui avevamo bisogno nella squadra».