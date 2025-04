Condividi via email

Bennacer difende De Zerbi dalle critiche: «Suo sfogo? Ha fatto molto bene a dire queste cose». Le ultimissime sui rossoneri

Bennacer, ex centrocampista del Milan, ha difeso il suo attuale allenatore al Marsiglia Roberto De Zerbi.

«Non ho tempo per tutto questo. Mi concentro su ciò che devo fare in campo, poi sulla mia famiglia, mia moglie e i miei due figli. Parlo molto con il mister (De Zerbi) e con Medhi Benatia, ci chiediamo sempre come possiamo migliorarci. Le critiche fanno parte del mestiere e ha fatto bene a sfogarsi»