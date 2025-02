Benitez commenta: «Nel Milan serve ragionare sul progetto!». Le parole

Le parole di Rafa Benitez, ex allenatore spagnolo, sul momento di Inter, Juve, Atalanta e Milan e sul loro percorso in Champions League

Rafa Benitez ha parlato nei giorni scorsi a La Gazzetta dello Sport del momento delle italiane dopo l’ultimo turno di Champions League.

MILAN E JUVE – «C’erano stati segnali in precedenza, penso alle polemiche tra i rossoneri e alla difficoltà di vincere dei bianconeri: questi risultati non favoriscono le analisi, serve in entrambi gli ambienti la necessaria lucidità per capire cosa stia frenando i rispettivi progetti. I bianconeri hanno un ritardo clamoroso dal Napoli ma è a sono punti dalla Lazio e se la qualificazione sicura in Champions, con il quarto posto, può essere un obiettivo – ma minimo – allora non deve avvertire lo stress. Ma alla Juventus non si addice il ruolo di comparsa, non può permetterselo né per quello che racconta la Storia e né per la qualità dell’organico».