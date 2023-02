Benitez: «Lotta scudetto? Il Milan non sta bene, ma il Napoli…». Le parole dell’ex allenatore del Napoli sul titolo di Serie A

L’ex allenatore di Napoli e Inter, Rafael Benitez, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della lotta scudetto e del perché il Napoli sia il vero favorito.

LE PAROLE – «Ora è facile dire che il Napoli vincerà lo scudetto, con il vantaggio che ha. Io però a Spalletti glielo dissi agli inizi di novembre, quando i partenopei avevano 5 punti di vantaggio sull’Atalanta e 6 sul Milan. Lui non lo voleva sentir dire, anche per una questione di scaramanzia, ma io già sentivo che sarebbe stato successo. È vero che la Juventus ha i suoi problemi e il Milan non sta bene, ma non si possono sminuire i grandi meriti del Napoli»