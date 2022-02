ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Belotti torna al gol: il risveglio del Gallo nel Derby della Mole. L’attaccante granata, seguito dal Milan, segna la rete dell’1-1

Belotti è tornato al gol segnando la rete dell’1-1 al 62′ del derby con la Juve. Il Gallo ha colpito con una girata di sinistro a centro area capitalizzando al meglio un cross dalla sinistra di Brekalo e un errore sfortunato di Alex Sandro, scivolato al momento del tentativo di respingere l’assist di testa.

L’attaccante è un obiettivo di mercato del Milan, che lo valuta come colpo a parametro zero per la prossima estate.