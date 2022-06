Il futuro di Belotti resta un’incognita: ci sono interessamenti di Fiorentina e Monaco. Ma lui sogna il Milan, la squadra per cui fa il tifo

Come riportato da Tuttosport, però, lui sogna il Milan, la squadra per cui fa il tifo. Che sia già in parola con Maldini e che si aspetti il primo luglio per l’annuncio? Non è da escludere niente.