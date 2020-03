Belotti in saldo, in estate alcuni club potrebbero tornare alla carica

Andrea Belotti potrebbe presto salutare il Torino. I granata stanno attraversando una stagione piuttosto negativa

Andrea Belotti potrebbe presto salutare il Torino. I granata stanno attraversando una stagione piuttosto negativa e in estate potrebbero attuare una vera e propria rivoluzione. Il Gallo, pur trovandosi bene nel capoluogo piemontese, non è soddisfatto del progetto e dei programmi della società: non sembrano, infatti, esserci i presupposti per un Torino competitivo per lottare per l’Europa.

Belotti in estate potrebbe quindi cambiare squadra, con una netta preferenza per la permanenza in Serie A. Il suo cartellino attualmente si aggira attorno ai 20 milioni, una cifra che sta facendo riflettere sia la Roma che il Milan.