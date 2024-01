Belotti a Dazn: «Avevo la sensazione che potessimo pareggiare. Il terzo gol ci ha spezzato le gambe»

Andrea Belotti, attaccante della Roma, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro il Milan. Le dichiarazioni

Andrea Belotti a DAZN dopo Milan Roma.

MOMENTO – «Siamo in un momento di difficoltà. Quando vieni da determinate sconfitte non c’è mai felicità dentro di noi. Veniamo da un derby perso, c’è tanta frustrazione per com’è andata. La squadra è andata in campo con un buon approccio. All’inizio stavamo facendo la partita, ma quando prendi gol ti spezza un po’. Abbiamo alzato il baricentro dopo il secondo gol e l’abbiamo riaperto, avevo la sensazione che potessimo pareggiare. Quel gol ci ha dato una scossa. Poi prendi il terzo gol e ti spezza le gambe».

ORA SERVE RIALZARSI – «Siamo in un momento di difficoltà e dove anche i piccoli dettagli e imprecisioni ci costano il risultato. Nei momenti di difficoltà, per uscirne, serve compattarsi e lavorare. Avendo sei giorni per preparare le partite abbiamo tempo per sistemarci mentalmente e fisicamente, provare più soluzioni. Dobbiamo assolutamente prepararci alla perfezione per il Verona. Ora abbiamo toccato il fondo, più giù di così non possiamo andare».

SQUADRA FORTE – «Per me siamo una squadra complessivamente forte, ma veramente forte. Vedo qualità in tutti i reparti. Certo che quando manca Paulo non c’è un giocatore con le sue caratteristiche. Io parlo a livello complessivo, siamo una squadra forte con grandissime qualità. Dobbiamo fare il possibile per arrivare sopra. Una squadra con questo potenziale non può essere in questa posizione di classifica».

PERCHE’ QUELLA CLASSIFICA – «I piccoli dettagli a cui non fai attenzione ti fanno perdere le partite. Una disattenzione, uno sbaglio, un cartellino rosso ti condizionano la gara. Poi fai fatica a riaprirle. Le cose stanno girando nel verso storto, ma basta quella scintilla per riprendere la strada».

RESTA A ROMA – «Al momento sì, non ne sono niente di andare via non me l’ha detto nessuno».