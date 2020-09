Bellodi, due club di Serie B interessati al giovane rossonero

Gabriele Bellodi, giovane difensore del Milan Primavera nell’ultima stagione al Crotone, potrebbe andare a giocare in Serie B

Gabriele Bellodi, giovane difensore del Milan Primavera nell’ultima stagione al Crotone, potrebbe andare a giocare in Serie B. Sul ragazzo ci sarebbero ben due club della serie cadetta, ovvero l’Ascoli e la Salernitana. Entrambe avrebbero come obiettivo il prestito, soluzione gradita anche al Milan in prospettiva di un ritorno del giocatore alla base. Nel prestagione Stefano Pioli sta provando diversi ragazzi in amichevole per vedere quali elementi sono già pronti eventualmente per la prima squadra. Nella stessa situazione rientrano anche Pobega, Colombo e lo stesso Bellodi.