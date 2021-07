Belgio, Witsel: «Italia? Li ho visti in televisione, non sarà una gara facile»

Axel Witsel, centrocampista del Belgio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Italia

ITALIA – «Sono contento di far parte dei ventisei giocatori. Non è stato facile. Sono stato fuori per parecchio tempo, non è stato facile ritrovare la condizione, poi ho giocato le tre gare. Mi sento recuperato e sto bene. L’Italia ha Jorginho, Verratti, ha tanti giocatori di qualità. Gioca un bel calcio e immagino che sarà una bella partita domani sera. Noi cercheremo di rispondere presenti. Loro vogliono il possesso palla, vogliono andare in profondità ma sarà una gara complicata in mezzo. Hanno un grande centrocampo ma non siamo qui per adattarci a loro e credo viceversa. Rimarremo concentrati negli ultimi minuti a differenza del Portogallo dove ci siamo addormentati nel finale. Noi abbiamo più individualità, loro sono una bella squadra e il loro gioco mi piace molto. Quando li ho visti in tv mi sono piaciuti, non sarà una partita facile. Hanno giocatori come Jorginho e Verratti in mezzo che sono molto talentuosi, di gran qualità. Se riuscissimo a fermarli, potremmo fargli male ma non sarà affatto semplice. La gara contro l’Austria dell’Italia deve servirci da esempio, non dobbiamo fare gli stessi errori fatti col Portogallo dove ci siamo disuniti e distratti».