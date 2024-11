Belahyane Milan, clamorosa ipotesi per il centrocampo! Contatti esplorativi col Verona, piace per un motivo preciso

Belahyane Milan, spunta il centrocampista del Verona come possibile innesto per gennaio: piace per le caratteristiche tecniche

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan, complice l’infortunio di Bennacer e un rientro che al massimo della forma è previsto solo per febbraio 2025, andrà a caccia di un centrocampista a gennaio che possa far rifiatare di volta in volta Fofana e Reijnders.

Sal taccuino della dirigenza rossonera ci sono cinque nomi: i due in pole giocano in Serie A e rispondono ai profili di Frendrup del Genoa e Reda Belahyane dell’Hellas Verona. Il Milan dunque prepara una lista di centrocampisti che possano fare al caso di Fonseca, che cerca un profilo abile nelle letture difensive.