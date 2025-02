Behrami mette sotto accusa i leader del Milan: le dichiarazioni forti! Segui le ultimissime sul club rossonero

A DAZN, le dichiarazioni di Behrami sul Milan.

PAROLE – “Partiamo dal presupposto che questa è una squadra stressata mentalmente. Quando cambi allenatore, ogni settimana c’è una polemica, e da quando è arrivato Conceiçao a volte le ha create lui… Cambi di leadership come questi qua (la fascia a Maignan, ndr), non è che se passi la fascia da un giocatore all’altro allora vuol dire che è passata anche la leadership. È una cosa che viene naturale avere un leader, ora si cercano altri leader.

Si è puntato tanto su Maignan e non gli sta facendo bene: si è caricato di una cosa forse più grande di lui in questo momento. Theo e Leao non sono mai stati leader. Forse bisognerebbe andare sul normale, la normalità si ritrova in Reijnders e Fofana, giocatori che comunque anche se sbagliano partita come atteggiamento li vedi che ci sono sempre e comunque. Cambiare gerarchie è una cosa che a stagione in corso stressa tantissimo. Conceiçao ha usato la disciplina ferrea, quella che si usava 10-15 anni fa. Con questa generazione hai bisogno di più apertura mentale”.