Begovic: «È la prima volta a porte chiuse per me, situazione difficile»

Asmir Begovic, prossimo titolare nella sfida contro il Genoa, è stato intervistato da Milan TV. Ecco le sue parole: «Il mio ambientamento procede molto bene, sono molto contento e felice. Le persone al club, i giocatori, la squadra mi hanno accolto molto bene e sono felice».

Su Donnarumma: «Gigio è un grande portiere come Antonio. È un gruppo di portieri che lavora bene tutti i giorni, dobbiamo andare avanti così».

Sugli ultimi giorni: «C’è una situazione non facile per la Lega, per i club e per i giocatori, ma per noi è importante solo il lavoro ed essere concentrati sulla partita contro il Genoa».

Sul Genoa: «Non è una partita facile, è una grande squadra con grandi giocatori e grande disciplina. Per noi è importanti lavorare bene e avere il giusto spirito».

Sulla decisione di giocare a porte chiuse: «È la prima volta per me. È una situazione difficile, ma l’importante è rimanere concentrati sulla partita. È una situazione non facile per tutti i giocatori e per tutti i club».