Beffa nerazzurra per Spalletti, addio Juve: destinazione già scelta

Per Spalletti è stato un week end amaro, fatto di un pareggio contro il Sassuolo che ha permesso al Como di allungare. Anche sul mercato le cose non vanno meglio…

Il cielo sopra l’Allianz Stadium si è fatto improvvisamente plumbeo, riflettendo lo stato d’animo di una Juventus che non è riuscita a dare continuità alle ultime prestazioni. Il pareggio interno per 1-1 contro il Sassuolo non è solo un mezzo passo falso, ma un vero e proprio allarme rosso per le ambizioni di Luciano Spalletti. Mentre i bianconeri balbettano, le dirette concorrenti per l’Europa corrono: il Como, trascinato da un entusiasmo travolgente, ha annichilito il Pisa con un sonoro 5-0, consolidando un vantaggio discreto e sempre più rassicurante nella corsa verso la prossima Champions League. Se a questo aggiungiamo l’aggancio della Roma a quota 54 punti, la situazione per il tecnico di Certaldo si fa estremamente delicata, con una panchina che inizia a scottare sotto il peso di una qualificazione che sembrava blindata e che ora appare un miraggio lontano.

Tuttavia, le preoccupazioni per la Vecchia Signora non si esauriscono tra le linee di gioco. Il fronte del calciomercato, solitamente terreno di riscossa, sta regalando amarezze altrettanto cocenti a Marco Ottolini e Damien Comolli. Un obiettivo dichiarato della dirigenza, individuato come il perno fondamentale per la ricostruzione della prossima stagione, è ormai pronto a sfumare sotto i colpi di una potenza della Liga.

Offensiva dell’Atletico: Ederson vola a Madrid e gela le big italiane

Dalla Spagna giunge un’indiscrezione che suona come una condanna per le strategie italiane: l’Atletico Madrid è pronto a chiudere per Ederson. I “Colchoneros” di Diego Simeone hanno messo sul piatto un’offerta irrinunciabile da 40 milioni di euro complessivi (35 di parte fissa più 5 di bonus) per strappare il brasiliano all’Atalanta. Il tecnico argentino vede nel mediano orobico il sostituto ideale di Conor Gallagher, partito a gennaio, individuando in lui quel mix di fisicità, dinamismo e aggressività agonistica che da sempre costituisce il marchio di fabbrica del “Cholo”. A 26 anni, Ederson è considerato nel pieno della maturità calcistica, un elemento capace di garantire un salto di qualità immediato a una mediana che ha mostrato segni di logorio nel corso dell’ultima stagione europea.

Offensiva dell’Atletico: Ederson vola a Madrid e gela le big italiane – milannews24.com (foto: Youtube Atalanta)

Questa manovra fulminea lascia non solo la Juventus, ma anche l’Inter, completamente a bocca asciutta. Entrambe le società avevano messo il centrocampista della Dea in cima alla lista dei desideri, sperando di poter intavolare una trattativa basata su pagamenti dilazionati o contropartite tecniche. Tuttavia, la fermezza dell’Atalanta nel massimizzare il profitto e la rapidità d’azione dell’Atletico hanno bruciato sul tempo la concorrenza tricolore. Mentre i milioni spagnoli si preparano a sbarcare a Bergamo, le grandi del nostro campionato sono costrette a incassare un durissimo colpo mediatico e tecnico.