Biasin: «La qualificazione era un dovere per il Milan. Gli errori sono conseguenza di una cosa»

Biasin ha commentato così l’eliminazione del Milan avvenuta ieri sera a San Siro per mano del Feyenoord

Fabrizio Biasin su TMW ha fatto un suo editoriale sul Milan commentando l’eliminazione dalla Champions League avvenuta per mano del Feyenoord.

L’ELIMINAZIONE IN CHAMPIONS – «La qualificazione era un dovere per lo status del Milan e quello degli avversari, tra l’altro in formazione rimaneggiata. Il fallimento è figlio di un errore del singolo e non solo. I rossoneri hanno giocato i playoff dopo aver regalato la partita di Zagabria e all’andata in Olanda hanno concesso il bis ieri».

GLI ERRORI DELLA DIRIGENZA – «Gli errori dei singoli sono conseguenza del cattivo lavoro della dirigenza, hanno comprato giocatori a raffica in estate accantonandoli a gennaio. In tutto questo si sono scordati che i nomi sono importanti ma la squadra di più. Un gruppo senza leader può avere tanti punti di forza ma difficilmente avrà mai un’anima».