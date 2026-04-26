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Bartesaghi e il sorpasso su Estupinan: Allegri recupera il 2005. Le ultime verso la Juve
Bartesaghi ha recuperato e sarà regolarmente titolare questa contro la Juve: l’italiano classe 2005 ha superato Estupinan
A poche ore dal fischio d’inizio del big match di San Siro tra Milan e Juventus, le gerarchie sulla fascia sinistra rossonera hanno subito un improvviso ribaltamento. Come riferito da Peppe Di Stefano in diretta su Sky Sport 24, Massimiliano Allegri sembra aver sciolto gli ultimi dubbi a favore di Davide Bartesaghi. Il giovane classe 2005, che nei giorni scorsi aveva lavorato a scartamento ridotto per una condizione fisica non ottimale, è tornato prepotentemente in vantaggio nel ballottaggio con Pervis Estupiñán.
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Milan Juve, Bartesaghi recupera
La decisione del tecnico livornese riflette la volontà di premiare la continuità del giovane laterale proprio nella notte più importante della stagione:
- Il ritorno in gruppo: Nonostante le prove tattiche con Estupiñán effettuate fino a ieri, il provino decisivo di questa mattina ha dato risposte positive sul pieno recupero di Bartesaghi.
- Assetto confermato: Il Milan si disporrà con il collaudato 3-5-2, affidando a Bartesaghi il compito di contenere le incursioni della Juventus di Spalletti e supportare la spinta offensiva.
- Coppia d’attacco: Davanti non ci sono dubbi, con Rafael Leao e Christian Pulisic pronti a scardinare la difesa bianconera per blindare il secondo posto nel 2026.
Ecco l’undici rossonero che scenderà in campo alle 20:45:
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic.