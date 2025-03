Baroni a DAZN: «Abbiamo fatto 20 tiri e meritato la vittoria, dovevamo segnare di più nel primo tempo»

Condividi via email

Baroni a DAZN. Le dichiarazioni dell’allenatore della Lazio a pochi minuti dal termine della partita del campionato di Serie A contro il Milan

A pochi minuti dal termine del match del Milan contro la Lazio concluso 1-2 Baroni ha dichiarato.

LE PAROLE – «Sapevo che c’era bisogno di una partita di personalità. Oggi abbiamo fatto venti tiri, dobbiamo credere di più in noi stessi: la vittoria di oggi è stata meritata. Potevamo gestire meglio il vantaggio, dovevamo segnare più di un gol nel primo tempo. Dobbiamo sempre pensare in maniera propositiva. Credo che il Milan abbia trovato difficoltà per merito nostro».