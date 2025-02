Baroni in conferenza: «Per noi è un giocatore fondamentale. Vedremo se potrà subentrare»

Condividi via email

Baroni è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione di Milan-Lazio. Queste le parole dell’allenatore su Vecino

Marco Baroni è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione di Milan–Lazio. Queste le parole dell’allenatore biancoceleste su Matias Vecino:

«Vecino per noi è un giocatore fondamentale. Quando ci sono questi infortuni bisogna sentire e capire le sensazioni del giocatore, il giocatore è molto vicino. Ieri ha svolto quasi tutto l’allenamento con noi, oggi ci parlerò. Non giocherà dall’inizio, ma vedremo se potrà subentrare a gara in corso»