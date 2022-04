Barone attacca: «Biglietti Milan Fiorentina? Non siamo stati rispettati»

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato a un evento per il centenario dell’Affrico, le sue parole riportate da Sportmediaset

«Mercoledì sera ho parlato con Paolo Scaroni, gli ho detto la mia, gli ho detto che sono molto arrabbiato per questa situazione. Non siamo stati rispettati. Il Milan è al corrente che siamo molto arrabbiati per questa situazione, vediamo se ci saranno maggiori aperture da qui a domenica prossima”, ha detto Barone, spiegando di aver avuto un colloquio con il presidente del Milan per capire come risolvere la situazione».