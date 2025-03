Condividi via email

Bargiggia non ha dubbi su Conceicao: «Squadra connessa con l’allenatore, questo segnale è chiaro». Le sue dichiarazioni complete

Intervistato in esclusiva da Milannews24, Paolo Bargiggia ha fatto il punto riguardo la qualificazione alla prossima Champions League.

Dopo le ultime due vittorie contro Lecce e Como, il Milan può ancora centrare la qualificazione alla prossima Champions League?

«Numericamente ci può arrivare perchè ci sono 6 squadre in 6 punti quindi a livello matematico c’è la possibilità per tutti. Il Milan ha dato dei segnali perchè ha reagito più volte da svantaggi dimostrando di essere viva e connessa con il proprio allenatore. Però è una squadra che non riesce ad essere costante ancora dentro le partite e quindi ritengo sia molto difficile che possa raggiungere la Champions League. Sarà importante la reazione delle squadre concorrenti del Milan nel prossimo turno, a partire dalla Juve».