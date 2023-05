Barella: «Ecco cosa servirà nel derby contro il Milan». Le parole del centrocampista nerazzurro in vista del derby di Champions League

Nicolò Barella ha parlato ai microfoni di Uefa.com del derby in Champions League contro il Milan. Ecco le parole del centrocampista nerazzurro:

«Quando San Siro è pieno di tifosi che urlano “the Champions”, io mi ritrovo a pensare “Ci siamo!” Sono sensazioni forti. Ti vengono i brividi, e solo uno stadio come San Siro, una competizione come la Champions ei tifosi dell’Inter possono regalartele. E adesso il derby… Serviranno cuore, coraggio e forza ma anche capire che è una partita di calcio e quindi può succedere di tutto e molti fattori diversi potrebbero essere decisivi. Ma il mondo intero seguirà questa partita. Saremo tutti contenti di essere in campo in quel momento».