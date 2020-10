Barczok (Miss Euro 2016): «Rinvio degli Europei? Ho i biglietti, vi aspetto»

Dopo la sfida tra Italia e Polonia a Danzica, abbiamo intervistato in esclusiva per Milannews24 la influencer polacca Marta Barczok

Dopo la sfida tra Italia e Polonia a Danzica, abbiamo intervistato in esclusiva per Milannews24 la influencer polacca Marta Barczok che ci ha parlato del match di Nations League (Italia e Polonia si incontreranno ancora tra un mese): «La partita è stata sicuramente meglio dell’erba del campo da gioco dello stadio. Non so se la Polonia può puntare a vincere il girone, è presto per dirlo. C’è una lunga pausa tra i match di quasi un anno».

-Sei rimasta delusa dalle prestazioni dell’ex rossonero Piatek?

«Questa stagione è solo all’inizio, Piatek gioca regolarmente titolare nell’Herta Berlino. Sono sicura che farà una grande stagione».

Gli Europei sono stati rinviati all’anno prossimo. Tu sei stata Miss Euro 2016…ti aspettiamo nel 2021?

«Mi dispiace che siano stati rinviati gli Europei, ma i biglietti sono ancora con me. Spero a giugno di vedervi tutti allo stadio, non vedo l’ora. I questo periodo ho un po’ di progetti, alcuni rinviati per l’attuale situazione. Sto lavorando anche su alcuni photoshoots e con il mio profilo ufficiale Instagram che vi invito a visitare».

