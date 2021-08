Barcellona Juventus 3-0: i blaugrana si aggiudicano il Trofeo Gamper

Barcellona Juventus 3-0: la sintesi del match tra blaugrana e bianconeri valido per il Trofeo Gamper e vinto dai padroni di casa

Il Barcellona si è aggiudicato il Trofeo Gamper battendo la Juventus di Massimiliano Allegri per 3-0. Una buona risposta dopo le polemiche piovute in casa blaugrana per l’addio di Leo Messi.

Ad aprire il match è stata la rete di Memphis Depay al 3′, a cui sono seguiti il raddoppio firmato da Martin Braithwaite al 57′ e il gol allo scadere di Puig.