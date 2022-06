Barcellona, crisi senza fine: servono 500 milioni per salvarsi

La situazione economica del Barcellona si fa sempre più complicata: per salvarsi ai catalani servono 500 milioni

In una lunga intervista a Sport, il vicepresidente per l’area economica del club, Eduard Romeu, fa il punto sulla situazione economica del Barcellona, di seguito le sue parole.

«Il numero che fa più danni è quello dello squilibrio patrimoniale. Patrimonio netto negativo per 500 milioni di euro. Se non facessimo nulla, si potrebbero aggiungere a questo corso circa 150 milioni di perdite. L’ho già detto 500 milioni è ciò di cui abbiamo bisogno per salvare il Barcellona. La situazione è quella che è. Deriva dall’eredità. Dalle cose che sono state fatte e non sono state fatte bene e da quelle che non sono state fatte».