Barbara Berlusconi: «Cognome? Ho imparato a viverlo con orgoglio»

Barbara Berlusconi, figlia di Silvio, ha parlato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport della figura del papà come presidente del Milan e non solo:

IL COGNOME É STATO UN PESO – «A volte sì. Ma più che un peso era ed è una responsabilità. Portare il cognome Berlusconi significa essere costantemente osservati, giudicati. Ho imparato a viverlo con orgoglio».

IL RAPPORTO COL PADRE – «Io molto curiosa, indipendente, a volte ribelle. Lui un padre amorevole, ti spingeva sempre oltre, ma con una dolcezza tutta sua».

SI ARRABBIO’ PER IL SUO PIERCING ALLA LINGUA – «Eh già (risata, ndr). Lui certe cose proprio non le voleva vedere. Sono riuscita a tenerlo nascosto per un po’, ma alla fine se n’è accorto. Si vedeva che gli dava fastidio, ma alla fine l’ha accettato. Con noi figli raramente l’ho visto arrabbiato sul serio. E comunque non era un padre invadente».

COSA HA LASCIATO SILVIO AL MILAN – «Una filosofia di gioco, un’identità vincente, un modo di stare in campo che ha cambiato la storia. Ma soprattutto ha lasciato un’eredità emotiva: il Milan del cuore»

IL NUOVO STADIO – «Il dibattito non può più essere se fare o non fare lo stadio. Si deve fare. Rimanere a San Siro non è più un’opzione. Non ci sono alternative se si vuole tenere il passo con i grandi club europei. Sono felice di aver posto il problema dieci anni fa. Allora i tempi non erano maturi, ma ora avverto un nuovo clima positivo. Finalmente amministrazione comunale e club dialogano in maniera costruttiva».

OGGI CHI É BARBARA BERLUSCONI – «Una donna che si divide tra cinque figli, il lavoro e i suoi interessi artistici e culturali. È un momento della mia vita positivo, mi sento realizzata e serena».