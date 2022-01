Barak: «Vorrei giocare in Champions e lottare per lo scudetto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Antonin Barak, stella del Verona di Igor Tudor, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, le sue parole:

«Al momento vanno di pari passo con quelli del Verona. Voglio finire bene la stagione, fare tanti gol e assist e ottenere più punti possibili. Possiamo riuscirci, perché stiamo giocando bene in fase offensiva, il Verona ha la possibilità di disputare un campionato che la società e i tifosi ricordino a lungo. Sono curioso di veder dove possiamo arrivare: prima la salvezza, e magari poi con meno tensione possiamo tentare di arrivare in Europa, la possibilità c’è. Sento che questo gruppo può mettere sotto pressione squadre come Lazio e Fiorentina. Poi io vorrei giocare in Champions. Quando ero nello Slavia, era bello lottare per lo scudetto. Vorrei riprovare queste emozioni».