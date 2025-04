Balzaretti: «Il Milan è una squadra può battere chiunque. Sul mercato servirebbe questo»

Condividi via email

Balzaretti a DAZN ha parlato del Milan e di quello che dovrebbero comprare i rossoneri in fase di mercato

Federico Balzaretti, intervenuto a DAZN, ha parlato così del Milan e di quello che servirebbe ai rossoneri nel mercato estivo.

LE PAROLE – «Il Milan è una squadra può battere chiunque, quello che è mancata quest’anno è la qualità. In questa annata non ha avuto la giusta continuità. Negli partite secche è una squadra che può battere chiunque perché ha valori altissimi. Serve una grande difensore centrale e migliorare non tanto nei titolari, ma nelle seconde scelte».