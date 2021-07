Balotelli, ora è ufficiale: ha firmato con l’Adana Demirspor

Mario Balotelli approda ufficialmente nella Super Lig turca: firmato un contratto triennale con l’Adana Demirspor

Dopo l’ultima, non fortuna, esperienza in Serie B con il Monza, Mario Balotelli punta al rilancio in Turchia: ufficiale le firma del contratto con l’Adana Demirspor.

Come si legge sul sito del club turco, l’ex attaccante di Inter e Milan ha firmato un accordo triennale. Alto l’entusiasmo per la squadra di Adana, che ha definito questo come il trasferimento più importante della loro storia.