Balotelli, quale futuro per l’ex Milan? Spunta il clamoroso scenario a sorpresa

Balotelli, l’ex attaccante del Milan è ormai ai titoli di coda con il Genoa: il futuro sembra essere lontano dall’Europa. I dettagli

Mario Balotelli, ex attaccante del Milan, si appresta a chiudere mestamente la sua avventura con la maglia del Genoa. Ma quale futuro per il classe ’90?

Mercato chiuso nel vecchio continente anche per gli svincolati, Super Mario deve guardare allora ad altri continenti in caso di risoluzione del contratto con il Grifone, dove le finestre di mercato sono ancora aperte: tra le mete ci sono il Brasile (chiusura del mercato il 28 febbraio) e Argentina (12 marzo) in Sudamerica. Suggestioni asiatiche anche con Corea del Sud e Giappone in cui si può ancora fare mercato fino al 26 e 27 marzo. Ma forse la meta preferita sarebbero gli Stati Uniti e la MLS, dove le squadre potranno ingaggiare nuovi calciatori fino al 12 aprile.