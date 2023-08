Ballo-Touré Werder Brema, affare a rischio! Cosa sta succedendo per il terzino in uscita dal Milan. ULTIME

Sono emerse alcune complicazioni nell’operazione che avrebbe dovuto portare Fode Ballo-Touré a vestire la maglia del Werder Brema entro la fine di questa sessione di mercato.

A riportarlo è il Corriere dello Sport oggi in edicola, che spiega come l’affare sia ora a rischio. In questo caso il Milan non potrebbe muoversi per il sostituto.