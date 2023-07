Ballo-Touré pronto a lasciare il Milan: tre club interessati, le novità

Ballo-Touré pronto a lasciare il Milan: tre club interessati all’esterno di proprietà del club rossonero, le novità

Tra i calciatori che lasceranno il Milan nel corso di questa settimane c’è anche Fode Ballo-Touré. Il giocatore non è stato convocato per la tournée americana, altro segnale di come la sua avventura in rossonero stia per finire.

Come riportato dal Corriere dello Sport, sulle sue tracce ci sono al momento tre club: in Italia il Bologna, mentre all’estero ci stanno pensando Nizza e Fulham. Attese novità nelle prossime ore.