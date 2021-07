Ballo-Toure, è fatta anche per il vice-Theo: domani le visite mediche

Il Milan domani effettuerà le visite mediche anche per Ballo-Toure, giovane difensore del Monaco pagato 4 milioni di euro più bonus

Secondo quanto appreso da Daniele Longo il Milan domani effettuerà le visite mediche anche per Ballo-Toure, giovane difensore del Monaco. Definito l’acquisto del classe ’97 che arriverà in rossonero per 4 milioni di euro più bonus e ricoprirà il ruolo di vice-Theo Hernandez.

Arrivo a Milano previsto tra la serata di oggi e la mattinata di domani quando Ballo Toure si sottoporrà alle visite mediche di rito che anticipano la consueta firma a Casa Milan.