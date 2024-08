Ballo Tourè via dal Milan: ci siamo per la FUMATA BIANCA con il Saint Etienne, i DETTAGLI del contratto

Il Milan pensa anche alle cessioni. In tal senso si sta definendo l’addio di Ballo Tourè al Saint Etienne. I dettagli

come riportato da Nicolò Schira sui propri canali social la trattativa per il terzino senegalese reduce dal deludente prestito al Fulham è alla fase finale. Pronto per il giocatore un contratto fino al 2027. L’addio ai rossoneri si avvicina.