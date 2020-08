Ballardini: «Forse oggi è più facile per Kjaer giocare nel Milan…»

Davide Ballardini, intervistato da TMW Radio, ha parlato del Milan e dell’inserimento di Simon Kjaer in rossonero

Davide Ballardini, intervistato da TMW Radio, ha parlato del Milan e dell’inserimento di Simon Kjaer in rossonero: «C’è anche da dire che prima del lockdown il Milan aveva balbettato un po’… Sono arrivati sesti, probabilmente il prossimo anno avranno altri obiettivi. Forse oggi è più facile giocare nella Roma o nel Milan, vedi Kjaer diventato un punto fermo. Per me in Italia ci sono tre società, e guarda caso sono tutte italiane, più forti delle altre: detto di Juventus e Lazio, la terza è l’Atalanta».