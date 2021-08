Calciomercato Milan, Longo: «Il Lione fa sul serio per Bakayoko»

Il Lione è una pretendente seria per Bakayoko e si è mosso per capire quelli che sono gli eventuali parametri economici dell’operazione

Il suo futuro potrebbe essere in Francia. Dopo un’esperienza al Monaco, Bakayoko potrebbe ritornare a giocare in Ligue 1. Stavolta con la maglia del Lione. Dopo l’interesse e le trattative intavolate con Milan e Napoli, da ieri anche la società francese si è iscirtta alla corsa per il centrocampista. Secondo Daniele Longo l’interesse del Lione è più che concreto, al tal punto che la società si sarebbe mossa direttamente con il Chelsea per capire i cosi dell’operazione. Anche il Milan è attento ai possibili sviluppi sul possente centrocampista francese: Maldini e Massara stanno lavorando alla chiusura delle trattative per Adli e Florenzi, poi torneranno a bussare alla porta del Chelsea. Ma l’inserimento del Lione potrebbe cambiare i piani.