Bakayoko: «Il mio rapporto con Gattuso non era negativo»

Tiemoué Bakayoko è tornato a parlare di Milan a mesi di distanza dall’addio ai rossoneri. Il centrocampista ha rilasciato un’intervista per RMC Sport. Alcuni stralci delle dichiarazioni sono stati riportati via Twitter dal giornalista Guillaume Maillard-Pacini:

«Rimanere al Milan o al Chelsea? Non sono l’unico a decidere. Avevo la sensazione che non contavano su di me. Gattuso? Avevamo un rapporto non così negativo. Se è un allenatore strano? È speciale. Ha tanto carattere, era interessante stare con lui» ha dichiarato Bakayoko.